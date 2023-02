KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Dve Sestry Cafe (Narva): isegi ülimaitsev kaste ei vähendanud kurbust liharikkumise üle

See teokarp ... või nüüd siis ikkagi maja on juba oma välimuse mõttes omamoodi loodusnähtus. Enamasti paiknevad puhvetid ikkagi mingi suurema hoone tiivas/keldris/ruumes, kuid see siin ongi omaette tüüakas majake, mis on tervikuna puhvetit täis. Põhiplaanilt pisitilluke, aga see-eest kahekorruseline ja meeldejääv nii välimuse kui sisemuse mõttes. No sihuke armsake noh.