NÄDALA KÜPSETIS | Pidusai martsipani-pähkli-õunatäidisega

Tiina Lebane , täna 09:15

Pidusaia taina koostises on kohupiim, mis teeb taina hõlpsalt rullitavaks ning küpsedes väga pehmeks ja mahlaseks. Pehmus jääb alles isegi 4-5 pärast küpsetamist. Täidises kasuta hapukamaid õunu, mis annavad rohkem maitset. Kui õunamoos on tükkidega, siis töötle see saumikseriga ühtlasemaks. Serveerides võid saiaroosid lahti murda, nagu pidusaia puhul kombeks, aga võid ka nagu tordi viiludeks lõigata.