VEERAND SAJANDIT SAMAD SÖÖGID: Olde Hansa värskendas 25 aastat muutumatuna püsinud menüüd

„Menüüd muuta oli väga suur väljakutse. Me peame keskaega jääma, tollaseid tooraineid kasutama. Ka tolleaegsed retseptid on üles kirjutatud üsna ebatäpselt – pihuga üht ja näpuotsaga teist. Sestap peab olema nuppu, et nende ettekirjutuste järgi ka maitsev toit välja tuleks,“ tõdeb Manu, kelle südameasjaks on luua taas toonaseid maitseid.