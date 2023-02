JÄRGMISE NÄDALA MENÜÜ | 6.–12. veebruar: idandid muudavad iga toidu tublisti tervislikumaks ja maitsvamaks

Idandid on täis väärtuslikke toitaineid, mida meie organism sellel pimedal ja viiruste rohkel ajal just väga vajab. Idandeid võib lisada kõigile toitudele. Purgike koos idanditega peaks praegu iga perenaise köögikapil seisma. Algaja idandaja võiks alustada mungoast, mille idandamine on imelihtne.