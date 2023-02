UHKE, ET LIHTSALT VALMIV | Königsbergi klops kapparikastmes

Tiina Lebane , täna 07:48

Königsberg, nüüdne Kaliningrad, kuulus kunagi Preisimaa koosseisu ja ehkki linnal on uus nimi, tuntakse sealt pärit hakkliharooga ikka Königsbergi klopsina. Uhke nime taga on lihtsad hakklihapallid, mida küpsetatakse kuumas vees keetes ja serveeritakse heledas kastmes, mille koostises on ka kapparid. Originaalis annab lihapallidele maitset anšoovis, meie versioonis aga vürtsikilu.