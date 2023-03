TALVINE LEMMIKLEEM | Hapukapsasupp lihapallide ja vorstikestega

Tiina Lebane , täna 09:50

Toitev ja rikkaliku maitsega hapukapsasupp kuulub talviste lemmiksuppide hulka ja on üks nendest, mis soojendades vaat et järjest maitsvamaks muutub. Seepärast julgustan kohe suurema koguse valmistada. Hakklihapalle võid maitsestada mädarõika asemel ka sinepiga, peaasi et koostises oleks midagi, mis pikantsust lisab. Serveerides võid taldrikusse tõsta ka lusikatäie hapukoort.