VIDEO | „POLIITKÖÖK“ | Roheliste kaasjuht Johanna Maria Tõugu: kui keha tahab friikartulit ja šokolaadi, siis tuleb seda ka võimaldada

Me valmistame ideaalset pika päeva õhtusööki, mis on eriti paslik tudengitele nagu Johanna Maria isegi veel on. Köögis tunneb see naine aga end nagu kala vees, sest kui su ema professionaalne kokk, siis on üht koma teist ka sulle sealt külge jäänud. Johanna valmistab toitu tunnetuse järgi, vastavalt vajadusele kõiki koguseid korrigeerides. Ta maitseb pidevalt oma keedust, nii on kontroll kogu aeg peal, ja muudab asju vastavalt vajadusele. Selline paindlikkus tagab aga selle, et iga kord on toit hea ja maitsev.