RAHVUSLIK AARE | Kilud kalamarjakastmes

Tiina Lebane , täna 09:50

Kiluvõileivast on kujunenud rahvuslik aare ja vabatahtlikult kohustuslik suupiste vabariigi aastapäeva tähistamisel. Kalamarjakastmes kilud on väärika peo väärikas roog igas mõttes. Kasutada võid nii punast kui ka musta kalamarja, ehtsat või nn meremarja – kuidas kellelegi taskukohasem on. Kastmesse soola lisamisel ole ettevaatlik ja arvesta, et ka kilu on juba soolatud.