NÄDALA MAIUS | Kaerahelbe-mustikaküpsised

Tiina Lebane , täna 11:49

Need küpsised on ahjust võttes nagu minipurukoogid – krõbedad, aga ka marjased. Parimad on nad kindlasti küpsetamise päeval, edaspidi muudab marjade niiskus nad veidi pehmemaks. Seepärast säilita küpsiseid anumas, kuhu pääseb ka õhku, et niiskus eralduks ja nad liiga pehmeks ei muutuks.