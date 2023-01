EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Plaadikook magusa martsipani, hapuka pohla ja koheva ricotta kohupiimaga

Hiina kalender on meid sujuvalt jänese või ka kassi aastasse kandnud. Hiina massöör, kelle juures ma vahel oma arvutitööst kanget kaela pehmendamas käin, teatas rõõmsalt ja kindlameelselt, et jänes toob küllust ja head meelt. Kas pole seda tore ja lohutav uskuda? Teeme selle vahva jänese auks siis koogi, mis on täpselt nagu tema - täis küllust ja head meelt: