EVELIN ILVES | Kui on hirm “juurviljaks” muutuda…

See on ilmselt enamusele meist selge, et dementsusriski alandamiseks on oluline viljeleda kõige tavalisemat tervislikku eluviisi: värske ja vähetöödeldud toit, regulaarne - see tähendab igal jumala päeval - liikumine koos mõõduka lihastreeninguga, piisav uni ning piisav ajugümnastika: hoida oma mõttetegevus erguna nii ratsionaalses kui ka hingelises plaanis.

Muuhulgas tähendab see näiteks ka seda, et kasulik on mitte anda kõigi igapäevaste olmeteemade lahendamist äppidele ja teenusepakkujatele üle. Näiteks iseenda ajutegevuse najal tööle või koju sõitmine on juba arvestatav ajutreening, millest me navide või googelmappide juhiseid järgides kergekäeliselt loobume ja nõnda töntsistumisele tahtmatult hoogu anname.

Kuna dementsus nooreneb ja on heaolumaades juba epideemilisi mõõtmeid võtmas, on viimastel aastakümnetel seda fenomeni aktiivselt uuritud.