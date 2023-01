TÕELINE TERVISEPOMM: mida valmistada toorest hapukapsast

„Toorelt süües ei jää hapukapsas kimchi'le mingis mõttes alla. Pigem paljud inimesed ei talu vürtsikat ja seetõttu ei saagi kimchi't süüa, aga hapukapsas neile sobib. Teatud maoprobleemide korral isegi soovitatakse juua hapukapsavett. Ainus, mis kimchi kasuks räägib, on erinevad köögiviljad,“ kinnitab toitumisterapeut Triin Muiste, et kohalik hapukapsas on täpselt sama kasulik kui viimastel aastatel vaat et tervisepommi staatusesse tõusnud korealaste salat. „Kimchi on lihtsalt trenditoode.“