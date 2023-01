VIDEO | „POLIITKÖÖK“ | Siin me oleme! Lavly Perling kokkab siiakalast. Armastusega ja jääkidevabalt!

Lavly Perling liigub Harjumaal asuvas Tuula kogukonnaköögis ringi nagu naine, kes on harjunud iga tormi silmas rahulikuks jääma. Väljas on korralik purgaa, teed on põldudega tasa tuisanud ja raadio halab midagi ilmastikulisest eriolukorrast. Ent Perling on kohal veerand tundi varem ning sõlmib tuttuue oranži erakonnapõlle ette samasuguse rahuliku asjalikkusega nagu kohtusaalis süüdistuskõnet pidades.