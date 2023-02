HEAD RAHVUSVAHELIST BANAANILEIVAPÄEVA! Valmista küpsetest banaanidest kohev hõrgutis

Banaan on üks populaarsemaid puuvilju maailmas. Banaanileiva kohta arvatakse, et seda kuulsat küpsetist hakati valmistama 1930. aastatel, kui Ameerika Ühendriikides oli majanduskriis. Selle ajastu leidlikud ja loomingulised koduperenaised lõid retsepti, et teha midagi üleküpsenud banaanidest, enne kui need pahaks lähevad. Nagu selgus, siis mida küpsemad olid banaanid, seda magusam ja maitsvam tuli banaanileib!