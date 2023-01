KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Kohvik Energia (Tallinn): ajakulu, maksumuse ja toiduelamuse suhtarvu poolest paras üllatus!

Kas ma mäletan õigesti, et kohvik Energia on Tallinnas sama koha peal olnud juba nõuka-ajastust saadik? Mul on miskipärast mällu pitserdunud kurb toidupilt sellest vaesemast ajahetkest, kuidas samanimelises asutuses praktiliselt ainsa palakesena ledusid letis pealt kooldu kuivanud juustuviilakatega võisaiad. Uhhh, olid ikka veidrad ajad.