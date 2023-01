KOOK KONTORIS NAGU PASSIIVNE SUITS: ära toida sünnipäeval kolleege tordiga paksuks, vii neile parem kapsast. Kuidas see tegelikult töötab?

Maailmas, kus tervisemured on järjest enam seotud toitumisega, on järjest enam teemaks see, kust ikkagi satub ebatervislikuks peetav söök muidu nii tublide ja tervislike inimeste nina ette. Tundub, et üheks selliseks kohaks on järsku kontor, kuhu inimesed peale pandeemiat naasevad! Kujuta nüüd isegi ette - oled jaanuaris lubanud hakata tervislikult toituma, siis aga on tööl kolmel inimesel järjest sünnipäev ja igal lõunal ootab sind arvuti ees parajalt mõnus sefiirine ja kreemine kakuke. Kui paljud meist suudaks öelda: tänan, ei?