EVELIN ILVES | „Miks mina,“ küsis väike suu ikka ja taas. „Kas ma kunagi ei saa sellest haigusest terveks? Lapsed ju saavad terveks?!“

Ta oli pisikesest peale kehva tervisega poiss. Näis, et kõik viirused ja bakterid, mis haiguste hooajal ringi tiirutasid, leidsid ka tema alati üles. Kui ta viieseks sai, läks olukord päris hulluks. Kõik haigused suutsid tema kehas oma kõige raskema vormini areneda ning poiss hakkas haiglates veetma rohkem aega kui kodus.

Kooli minnes pidi ta paljudest klassiüritustest ja koos veedetud sündmustest loobuma kartusest taaskord pikalt haiglapalatisse sulgumise ees ning teiste poistega jalgpallimuru või ronimispuu jagamisest ta enam isegi ei unistanud. Kuni ühel hetkel jõudsid arstid tema kehva tervise põhjuste jälile.

Ta sai ravimatu geenigaiguse diagnoosi, mis tähendas elukestvat köhimist, sest kititaoline paks sekreet hingamisteedest eales enam päriselt ei eemaldugi. Lõputud ravimid ja inhalatsioonid olid tulnud tema ellu selleks, et aidata tal kasvõi pooleski ulatuses oma kopse hingamiseks kasutada, kuid hapnikupuudus ja sellega seotud kasvuraskused ning pidev väsimus jäid.

Laps ise seda lõpuni ei mõistnud, kuid vanemad ei suutnud siiski leppida igasugustest tulevikuväljavaadetest loobumisega. Mis sellest, et arstid olid sunnitud neile teada andma, et selliste laste elu on kahjuks märgatavalt lühem keskmisest.