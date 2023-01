PÖIDLAD PIHKU! Eesti osaleb mainekal kokandusvõistlusel

Intensiivsed treeningud on käinud viimased kolm kuud. „See aeg on olnud karm, sest jõuluajal on suur koormus ka restoranis, kus me kõik kolmekesi töötame. Mõnikord alustasime harjutamisega kell kolm öösel,“ ütleb Gureev. Kuna mullu märtsis toimunud Bocuse d'Or'i Euroopa finaalis tuli Eestil 15 punktiga alla vanduda Belgiale, saabus kutse Lyoni alles oktoobri algul ja sestap jäi aega võistluseks valmistuda vähem kui teistel finalistidel. Hoolimata sellest ütles Gureev, et ootab põnevusega võistluspäeva ja mõneti isegi naudib pingelisi hetki. „16aastaselt esindasin Eestit juuniorite maailmameistrivõistlustel aerutamises ja praegune olukord ei ole mulle uus, ainult ala on teine.“