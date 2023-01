KARMO TÜÜRI SUPIPÖIAL | Steffani (Pärnu): pitsateos võib see puhvet olla ju tasemel, kuid roogade soola üledoos tekitas halva enesetunde

Paljude jaoks on ilmselt Steffani pizzarestoran kujunenud suvise Pärnu sümboliks. Et noh kui isegi juhtub kehv ilm olema ja rannas lebotada ei saa, siis sellest kohast käid ikka läbi, onju? Novat, aga mina teen kõike vastupidi ja valesti – suvel ma sellesse üüratu järjekorraga asutusse ei lähe ning ka talvel pitsat ei telli. Lähen hoopis ja vaatan, et mis neil päristoidust pakkuda on.