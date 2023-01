"KUS SIIN ON ÕIGLUS?" Tuntud odavpoe mobiilirakendusesse kolinud kliendikaart pani eaka ostleja solvuma

Odavpood Lidli app, mis peaks andma veel rohkem soodustust, ei ole kõigile tarbijatele sugugi meelepärane. „Minu arust ei ole üldse õiglane, et seda saavad kasutada ainult nutitelefoni omanikud, pahandab Õhtulehe vihjemeilile kirjutanud tarbija. „Kus on siin õiglane kauplemine? Vanematel inimestel, kellel on tavaline nuppudega telefon ja kes ei oska nutiseadmeid kasutada, ei sa kasutada Lidli soodustusi.“