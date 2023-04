AHJUSOOJALT PARIMAD! Bagelid ehk vesikringlid

Pille Enden , täna 11:50

Ahjusoojadest bagelitest saab hommikusöögiks teha mõnusad võikud, kui vahele panna meele-pärane täidis, aga neid võib olla ka lausa mitu erinevat. Bagelite eripära seisneb selles, et neid on enne ahju panekut vees keedetud. Nii muutub sai pealt krõbedaks, aga jääb seest pehme. Kui saiad on seisnud, siis tasub need eelnevalt röstida. Peale võib vastavalt maitsele puistada mee-lepäraseid seemneid või soolahelbeid.