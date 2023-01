EVELIN ILVES | Kui sõda poeb põue…

Kes teab, mida on õigeim teha olukorras, kuhu me jõudnud oleme? Iga päev toob ainult uskumatuid uudiseid uskumatust õudusest, brutaalsusest, rõlgusest, mis omakorda viskab alati õhku veelgi suurema küsimärgi uskumatusest, et selline asi üldse XXI sajandil Euroopas võimalik on. Kas on õige end uudistest sootuks isoleerida või siiski kogu voos kaasa ujuda, teadmata, kuhu see välja viib? Kui palju sõda on meie teadvuses ja südames liiga palju, et see meie loovuse halvab ja õnnelätted uputab?