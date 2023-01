NÄDALA KOOK | Apelsini-moonikook

Pille Enden , täna 09:23

Apelsin, mooniseemned ja tume šokolaad moodustavad pehmes koogis suurepärase maitsekoosluse. Kook seisab kaetuna pehme õige mitu päeva ja järgmisel päeval peale küpsetamist on maitse vaat et veelgi tugevam. Mooniseemnete röstimine annab neile mõnusa pähklise maitse ja krõmpsuva tekstuuri. Taina valmistamisel on oluline esmalt või korralikult vahustada ja siis toasoojad munad ükshaaval hulka mikserdada, muidu võib või küpsetamisel välja sulama hakata.