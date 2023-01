ODAVAIM VIIS TEHA MAKARONE: See nipp hoiab kokku keetmisele kuluva energia. Maitse ei kannata, väidavad teadlased

Nottingham Trenti ülikooli tudengite uuringu kohaselt tuleks makaronid lihtsalt eelnevalt korralikult läbi leotada, kirjutab The Conversation. Tuntud kokad on makaronileotamise idee põhja lasknud, et taolist rooga ei serveeritaks mitte üheski tippklassi restoranis. Ent on see siis päriselt nii jube?