LIHAHIMU VÕIB HAUDA VIIA! Värske uuring: Eestis tarbitakse loomseid tooteid kolm korda soovituslikust rohkem

Tervise arengu instituudi toidusoovituste kohaselt on maksimaalne lihakogus täiskasvanud inimesele umbes 1-2 tikutoosisuurust tükki päevas. Paraku tarbitakse Eestis liha kolm korda soovituslikust kogusest rohkem. Liigtarbimine on seotud mitmete tõsiste terviseriskidega, sealhulgas on kõrgem risk haigestuda südame- ja veresoonkonnahaigustesse ning diabeeti. Lihaga liialdamist seostatakse ka eesnäärme- ja jämesoolevähiga. Õnneks vähendab iga neljas eestlane oma lihatarbimist, on kirjas meediale saadetud teates.