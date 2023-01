EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Nepali dal ehk mahedalt vürtsikas mägede läätsepada

Kui mul haigusest taastudes söögiisu tagasi tuli, soovisin ainult midagi soojendavat ja vürtsikat. Kuna pikem nohutamine pärsib päris kõvasti ka maitsmise- ja haistmismeelt - see pole tõesti pelgalt koroona privileeg - saab keha soojendamiseks tavapäraselt tugevamaid vürtse endale lubada. Pakun täna jagamiseks ühe siiski mitte väga terava, pigem malbe roa retsepti, mida igaüks vürtside koguseid mitmekordistades soovi korral kangemaks saab kruttida. See nepaallaste igapäevatoit on lihtne teha ja mõjub erinevate lisanditega alati uuena. Tasub teha pisut suurem kogus külmikusse valmis ja iga päev midagi uut kõrvale võtta.