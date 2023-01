EVELIN ILVES | „Aeg ainult sinule endale tuleb oma kalendrisse lisada esimesena“ - ütles president Barack Obama

Sellist asja pole aastakümneid juhtunud…no 15+ aastat kindlasti, et hooajaline viirus mind maha võtab. Olles nagu puhas teflon kogu pandeemiast läbi tulnud, hakkasin juba sisimas arvama, et kas mina nüüd olengi see ufo, kellele maised imetillukesed haigustekitajad külge ei hakkagi.