ÕRN JA HÕRK MAITSE | Mustjuurehautis

Mustjuur näeb oma tumeda ja mullase koorega üldse mitte isuäratav välja, aga tegelikult on tegemist delikatessköögiviljaga, n-ö vaese mehe spargliga. Mustjuur sisaldab ohtralt piimjat mahla ning on magusapoolse ja pähklise maitsega. Koorida tuleb juurikat külma vee all, et vältida tumenemist, ja vilja valge värvuse hoidmise heaks soovitatakse keeduvette lisada ka veidi piima. Mahe koorene kaste laseb mustjuure õrnal ja hõrgul maitsel särada.