TERE HOMMIKUST! Salaamisarvekesed

3. Tõsta üks tainaplaat tööpinnale ja rulli pikemast servast veidi laiemaks, nii et pooleks lõigates saad kaks ruudukujulist tükki. Määri tükkidele õhuke kiht sinepit. Lõika mõlemad tükid kahes diagonaalis pooleks, nii et saad kokku 8 tk. Aseta igale tainapalale juustu- ja vorstitükk ning keera pikemast servast alates rulli. Venita tainast pisut sõrmedega, et see kindlamalt täidise ümber püsiks. Suru otsad kaarjalt kokku ja tõsta sarvekesed küpsetuspaberiga kaetud ahjuplaadile.