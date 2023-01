EVELIN ILVESE KOKAKOOL | Taevalik šokolaadikook - lihtne luksus pühadeks

Kalla tainas võitatud 24 cm lahtikäivasse koogivormi ning küpseta 20-25 minutit 200-kraadises ahjus. Pea hoolega vahti ahju ukse juures alates 15ndast minutist: niipea, kui kerkinud kook hakkab pealt küpset ilmet võtma, tuleks kook välja võtta, et saada õige tekstuur.

Valmis kook on pealt justkui kergelt küpsenud, aga seest veel pehme, pisut isegi voolav. Minul on see ühe pereliikme lemmikkook, mida alati sünnipäevaks soovitakse - õige konsistentsini jõudmine võttis küll aastaid, aga muidugi võib ta ka kohe esimesel korral hiilgavalt õnnestuda!