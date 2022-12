EVELIN ILVES | Lahkuva aasta märksõna on surm, kuid selle tähendus on meil ununud…

Lahkuva aasta märksõna on surm. Lääne kultuuriruumis räägitakse surmast otsesõnul üha vähem. Nii on ta kaotanud oma aja piire märgistava rolli elukaare mõistmisel ja muutunud pigem millekski, mida kardetakse, mis on hirmus ja isegi ülekohtune, selmet olla loomulik lahendus maise elu viimase verstapostina. Veelgi enam, surmast on saanud meelelahutus, millega mängitakse nii virtuaalses kui ka päriselus ohtlikku ruletti. Olgu siin mainitud võikad enesetappudeni viinud netikiusamised või sõidukite ette viskumise „mängud“.