TURGUTUS JA LOHUTUSTOIT | Paks kanasupp

Tiina Lebane , täna 07:12

Üks hea kanasupp on vist küll igas kodus alati oodatud – kas siis külmal talveõhtul sooja kehakinnituse andjaks või tõbisele kosutavaks lohutusroaks. Kui keedad supi kondiga kanatükkidest, näiteks poolkoibadest, pole eraldi puljongit vaja lisada, sest kondiga lihatükkidest ja köögiviljadest saabki hea puljongi. Pastariisi lisa just nii palju, kui paksu suppi soovid, ja arvesta, et kui suppi jääb ka järgmiseks päevaks, jõuab pasta supivedelikus veelgi paisuda.