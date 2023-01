Valget šokolaadi hakati tootma Šveitsis Nestlé tehases 1936. aastal. Elevandiluu värvi maius on valmistatud kakaovõist, suhkrust, piima kuivainetest ja mõnikord ka vanillist. Teistest šokolaadidest erineb see selle poolest, et ei sisalda kakao kuivainet.