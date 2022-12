EESTI PARIM KOKK SOOVITAB: Helena Vallimäe saadaks vana aasta ära talle võidu toonud kala ja kanaga

„Minu lemmik on alati olnud valge kala, ükskõik mis kujul. Kui saame värsket kala, siis tuleb see alati värskelt ka lauale panna,“ ütleb LaSpa sous chef ehk Laulasmaa spaa toitlustuse vahetuse vanem Helena Vallimäe. Ta usub, et pärast lookas jõululaudu kuluks aastavahetuse laual ära midagi kergemat. Näiteks kala ja kana. Samad toorained tõid talle võidu ka aasta parima koka valimisel.