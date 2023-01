SUPIPÖIAL SOOVITAB! Vaata, millised puhvetid said aastal 2022 Karmo Tüüri karmi, ent õiglase tunnustuse osaliseks

Toidutare kulinaarne kriitik Karmo Tüür ei ole mõni isehakanud turundusgeenius või suunamudija, kes sööb ja kiidab vaid kohtades, mis talle selle eest maksavad. Ta on aus, sõltumatu ning vaheda sulega kirjamees, kes käib üle Eesti arvustamas söögikohti ning võrdselt saavad koheldud nii peenike kallis resto kui ka pisike armetu puhvet. Kusjuures – sageli juhtub, et ta tabab just nende viimaste hulgas tõelist kulda!