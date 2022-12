HEAD ISU! Kullerfirma avaldab: eestlaste toidulaud on patune, hapukoorene ning pulkadega söödav. Banaane läheb piimast enam

Wolti Baltikumi juht Liis Ristal tunnistab meediale saadetud teates, et kõige enam meeldib inimestele kiirtoit või nagu Woltis öeldakse „patutoit“. „Konkreetseid toidukohti ja roogasid me nimetada ei saa, aga kõige populaarsemad söögikohtade toidud on frititud kana, burgerid, eriti juustuburgerid, hapukoorekaste ja muud kastmed, mis on tõenäoliselt mõeldud friikartulite juurde.“