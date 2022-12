VITSUTA MÕNUGA: traditsiooniline jõululaud kergemas võtmes

Seda, et ülesöömist on pühade ajal palju, tõdeb ka Eesti esimese e-kokaraamatu välja andnud Mari-Liis Ilover. Ning tuletab meelde, et väga maitsev ja pidulik toit ei pruugi veel tingimata rasvane ja rammus olla. „Kui tahad kergemat jõululauda, ei tähenda see veel, et peaksid traditsioonilistelt pühadelauale kuulunud sealihast loobuma,“ kinnitab ta ja toob näiteks seafilee, mis on oluliselt kõhusõbralikum ja tervislikum kui rasvane küljeliha. „Pärast õhtusööki on kõigil kergem tunne ja jaksu veel muudki toredat teha,“ lisab Mari-Liis.