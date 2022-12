KOKAÕPETAJA TEAB! Millises potis valmib parim ahjuroog?

Tallinna Teeninduskooli kokandusõpetaja Natalja Bondareva tuletab meelde ajalugu – tule peal toidu valmistamine sai alguse savist pottidest. Ja kuigi lõkked on asendunud elektri- ja gaasipliidi ahjudega, leidub nii mõneski köögis tänaseni pliidi all elavat tuld ning ahjupott pistetakse köetud koldesse või puupliidi ahju. „Aja jooksul on pottide kuju muutunud ja neid tehakse erinevatest materjalidest. Samaks on jäänud aga toiduvalmistamise protsess – hautamine. Nii valmivad väga maitsvad liha- ja köögiviljaroad,“ ütleb Natalja.