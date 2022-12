EVELIN ILVES | Pakun ühe isikliku retsepti, mis mind üle poole sajandi jõulustressist eemal on hoidnud

Jõulupaanika hakkab mõnel inimesel hoogu koguma juba novembris, kui kaubanduskeskustesse esimesed jõulukulinad välja pannakse. Kohustus olla rõõmus, olla perega, teha kingitusi ja ohtralt tarbida võib viia meeleoluhäirete süvenemise ja isegi enesetappude sagenemiseni. Samalaadset reaktsiooni saab põhjustada nii üksildus kui ka kohustus veeta aega (vahel ebasümpaatsete) sugulastega. Kõige laialdasem ärevuse tekitaja on muidugi rahalised väljaminekud ja õigete kingituste leidmine. Kas on olemas viisi, kuidas kõigest sellest terve närvisüsteemi, hea tuju ja mitte päris tühja rahakotiga välja tulla? Pakun ühe isikliku retsepti, mis mind üle poole sajandi jõulustressist eemal on hoidnud.