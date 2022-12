PARIM PÜHADE AJAL! Kohvi-šokolaadikeeks

Pille Enden , täna 12:44

Keeksi valmistamine on lihtne- see on pühadesaginas kindlasti plussiks. Üsna šokolaadises keeksis on tunda mõnusat kohvimaitset ja lisaks on maiusel kohvimaitseline glasuur. Keeksi võib päev-kaks varem valmis küpsetada ja korralikult fooliumisse pakkida, nii seisab see ilusasti pehme. Sel juhul võiks glasuuri valmistada enne serveerimist.