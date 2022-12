MAITSETE ADVENDIKALENDER 23 | Hanepraad puuviljatäidisega

Pille Enden , täna 09:04

Maitsev ja rammus hanepraad on oodatud klassika nii jõulu- kui vana aasta õhtu peolauale. Krõbeda nahaga mahlane lind on täidetud õunte, pirnide ja mustade ploomidega, neid saab lisandiks juurde serveerida. Loomulikult sobib juurde ka traditsiooniline hapukapsas ja kartulid. Hane valmistamisega peaks varakult algust tegema, kui lind on külmunud, siis kulub paar päeva, et see aeglaselt üles sulatada.