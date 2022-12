MAITSETE ADVENDIKALENDER 16 | Tex-mex pirukas

Pille Enden , täna 07:44

See pirukas on hea teise päeva roog, kus saab ära kasutada pühadepraest üle jäänud lihakraami. Täidisesse võib panna ka kebabilaaste,neid leiab kaupluste sügavkülmalettidest. Piruka põhja saab püreestada keedetud või küpsetatud köögivilju, kui neid on järele jäänud.