MAITSETE ADVENDIKALENDER 21 | Tsitrusemaitseline kanapraad

Pille Enden , täna 11:46

Harilik kana sobib pidulikuks pühadepraeks väga hästi ja on ka oluliselt rahakotisõbralikum. Tsitrused annavad lihale hea maitse ja mahlasuse, ürdivõi muudab naha krõbedaks. Kanaga koos saab küpsema panna ka porgandid ja miks mitte muidki juurikaid, mida hiljem lisandina kõrvale pakkuda. Kana valmistamist võiks alustada eelmisel päeval ja linnu soola-pipraga kokku hõõruda, et see jõuaks piisavalt maitsestuda.