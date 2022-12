VIDEOD | KOKKA NAGU BECKHAM...Või siis mitte. Brooklyni kulinaarsed käeharjutused ajavad sotsiaalmeedia marru

Kui sul on nii vinged vanemad nagu endine vutiäss David ja kunagine vürtsitüdruk Victoria Beckham, on raske millegi uue ja vapustavaga välja tulla. Paari esiklaps Brooklyn on oma kutsumuse leidmisel katsetanud modellindust, suunamudimist ja nüüd siis kokandust. Ainult et tema senise kulinaarsed tähtteosed ei tekita sotsiaalmeedias loodetud kiidutormi. „Mees, ära veel oma põhitööd nurka viska,“ soovitab üks säutsuja. Teine lisab: „oota, mis see sul nüüd oligi..?“