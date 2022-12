Detsember on enamasti selline kuu, kui saab palju rammusat mekkida — kui mitte iga päev, siis igal üritusel või külaskäigul kindlasti. Vahepealsetel päevadel on hea maole puhkust anda ja suppi süüa. Lihtne viis on haarata poest kaasa ühe või mitu boršipõhjapurki.