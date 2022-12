Aga kuna on ikkagi jõulukuu, siis jätan ülima tervislikkuse kõrvale ja valmistan selliseid, mis on maitsetest ja aroomidest pungil! Need keeksikesed sobivad kenasti, kui ootate kedagi kaerahelbemuffini päeva puhul külla või tahate jõuluhommiku oma perele eriliseks muuta.