LAEVAKÖÖGI KAPTEN KINNITAB: Jõululauale sobivad nii lõhe, forell kui ka heeringas

Kuigi Lepik on laevastikust lahkunud ja tema senisesse ametisse on valitud Joonas Maunula, seisab graavilõhe jätkuvalt menüüs. Aastas süüakse merel ära 350 tonni lõhet ja forelli. Bufeelaudade hiti — graavilõhe — on valmistanud Eesti tootjad.