MAITSETE ADVENDIKALENDER 14 | Hurmaa-juustusalat

Pille Enden , täna 12:01

Värske ja kerge salat pühadelauale või argipäevaks. Hurmaa on lisaks mõnusale magusale maitsele ja mahlasusele ka kauni pilkupüüdva värviga. Koos juustu ja pähklitega on see imehea salatikomponent. Selles salatis on hurmaal oluline roll ka kastmes. Juustuks sobib pehmem laabijuust, aga ka feta või hoopis kitsejuust.