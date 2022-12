NÄDALA KOOK | Küpsetatud toorjuustukook šokolaadi ja pähklikreemiga

Tiina Lebane , täna 11:07

Küpsetatud juustukook võlub sametise maitse ja täidlase koostisega, aga kuna küll küllale liiga ei tee, siis šokolaad ja pähklikreem lisavad sametisust ja täidlust veelgi ja see on oi kui hea! Pähklikreemiks võid kasutada nii magusamat kui ka vähem magusamat kraami, magusust saad suhkru kogusega ise paika timmida. Kook säilib külmkapis mitu päeva. Pea ainult meeles see paarkümmend minutit enne söömist toasooja tõsta, et küpsisepõhja kattev šokolaadikiht jõuaks pehmeneda.