MAITSETE ADVENDIKALENDER 10 | Lambapraad

Tiina Lebane , täna 14:48

Lambaprae tegemiseks tuleb varakult valmis olla ja seda kahel põhjusel. Esimene on mõistagi kena praetüki hankimine. Kui see õnnestub, siis on suurem töö tehtud! Teiseks varu prae maitsestamiseks 2 ööpäeva ja kolmandal päeval paar tundi küpsetamiseks. Maitsesegu ei pea enne küpsetamist liha pealt ära pühkima, sest kuna liha valmib küpsetuskotis, siis pole ka ohtu, et see kõrbema läheks. Eriti veel siis, kui lisad küpsetuskotti ka köögivilju, mis niiskust lisavad. Järelejäänud prae saad nutikalt ära kasutada mõnel järgmisel päeval ahjuvormis, pitsa peale või salati koostises.